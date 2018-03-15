Боевики утром обстреляли позиции ВСУ возле Водяного - штаб
С начала суток гибридная армия РФ применили против украинских военных в районе Водяного Донецкой области 82-мм минометы. Об этом сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский в эфире 112 Украина.
"С начала суток противник один раз нарушил режим прекращения огня, в частности на донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Водяное. На других участках нашей обороны сохраняется тишина", - отметили в штабе.
15 марта сообщалось, что за предыдущие сутки перемирие соблюдалось в Донбассе в полной мере.
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