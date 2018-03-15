Дело о закупке двигателей для ВСУ: ущерб оценен в 14 млн грн

Ряд должностных лиц ВСУ и Львовского бронетанкового завода подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге

НАБУ и САП завершили расследование в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке Львовским бронетанковым заводом двигателей для потребностей украинской армии. Размер ущерба, нанесенного этим нарушением государству, превышает 14 млн грн, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

О завершении досудебного расследования сообщено должностным лицам ВСУ и вышеупомянутого завода, которые имеют статус подозреваемых в этом деле. 3 марта 2018 года этим лицам и их защитникам открыты материалы дела для ознакомления.

Согласно сообщению, директора завода и его заместителя по коммерческим вопросам подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК) и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК).

Также растрату имущества в особо крупных размерах инкриминируют начальнику Центрального бронетанкового управления ВСУ, начальнику отдела в этом управлении и учредителю частной компании Булет Лайн (последнего подозревают в пособничестве растрате).

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По версии следствия, Львовский бронетанковый завод выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению ВСУ новых двигателей В-46-6. По документам, предприятие приобрело у ООО Булет Лайн и поставило армии 40 двигателей.

"На самом деле, двигатели поступили на завод от третьей стороны без каких-либо документов, договор с ООО был фиктивным, а двигатели - не новыми, а б/у. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны", - утверждают в НАБУ, ссылаясь на собранные доказательства.

По результатам ряда экспертиз следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству этим коррупционным правонарушением - он превышает 14,15 млн грн, отметили в Бюро.

Инфографика: nabu.gov.ua (нажмите для увеличения)

Расследованием указанных фактов детективы НАБУ занялись в ноябре 2016 года. О подозрении лицам, якобы причастным к реализации этой коррупционной схемы, было сообщено 14 июля 2017 года.

15 июля 2017-го Соломенский райсуд Киева арестовал директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, подозреваемого в растрате средств при закупке двигателей, на два месяца с альтернативной внесения залога. 18 июля за чиновника внесли залог в размере 2 млн грн, и он вышел на свободу.

20 июля суд отстранил Тымкива от должности директора Львовского бронетанкового завода.

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