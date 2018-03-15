Нацполиция: В Киеве обокрали квартиру замминистра иностранных дел
15.03.2018 14:33
В Нацполиции сообщили, что неизвестные взломали замки и проникли в квартиру заместителя министра иностранных дел
Сергей Кислица
В Киеве неизвестные обокрали квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы. Об этом LIGA.net сообщил сегодня спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"Неизвестные взломали замки и проникли в квартиру", - отметил Тракало. По его словам, злоумышленники украли технику.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).
Тракало уточнил, что информация об ограблении квартиры поступила несколько дней назад.
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