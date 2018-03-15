В Греции за перевозку нелегалов задержаны 132 украинца

В греческих тюрьмах сейчас находятся 148 граждан Украины

В Греции по состоянию на 5 марта 2018 года задержаны и взяты под арест 148 граждан Украины, из них 132 - за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич, передает Укринформ.

Кирилич сообщил, что в отношении 43 украинцев продолжаются следственные действия или дело находится на этапе досудебного следствия, 105 - приговорены к разным срокам отбывания наказания.

16 из указанных 148 украинцев задержаны греческой полицией за совершение других преступлений, в частности мошенничество, кражи, транспортные происшествия.

Кирилич заметил, что в МИД продолжают констатировать рост динамики задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов, поэтому указанная цифра может увеличиться.

Читайте также: СМИ: В Греции украинского моряка приговорили к пожизненному сроку

Заместитель директора Департамента консульской службы также проинформировал, что в 2017 году по решению судов досрочно освобождены 16 граждан Украины, приговоренных за перевозки нелегальных мигрантов, которые отбыли треть срока, а в этом году греческие суды освободили трех украинцев после отбывания трети и меньше срока наказания.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.