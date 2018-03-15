Убийство Веремия: 26 марта Крысина доставят в суд принудительно

Сегодня Юрий Крысин на заседание не явился, поэтому суд удовлетворил ходатайство прокуратуры - к обвиняемому применят принудительный привод

15 марта на заседание по делу об убийстве киевского журналиста Вячеслава Веремия обвиняемый Юрий Крысин не явился, якобы из-за опасения за свою жизнь. Его защита подала несколько ходатайств, в частности, предоставление Крысину охраны. Об этом сообщила вдова Веремия Светлана Кирилаш в Facebook.

Прокурор Алексей Донской заявил, что рассматривать эти ходатайства при отсутствии Крысина нельзя.

Дарницкий райсуд Киева продолжит слушание дела Крысина 26 марта в 13:30.

При этом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры - к Крысину применят принудительный привод.

Вдова Веремия добавила, что 19 марта Апелляционный суд в 14:00 будет рассматривать апелляцию на приговор судьи Олега Линныка Крысину, там тоже предусмотрен принудительный привод.

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27 февраля Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве, после чего туда пришли неизвестные, облили ему голову зеленкой и подарили среди прочего мандарины и крысиный яд.

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22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

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