В Одессе задержаны подозреваемые в похищении мужчины иностранцы

У четырех задержанных изъят арсенал оружия, в частности, пулемет "Горюнова", автомат АКС 5,45, пистолеты, штык-ножи, три гранаты и тротиловая шашка

В Одессе сотрудники прокуратуры и уголовного розыска Нацполиции изъяли оружие и боеприпасы у четверых иностранных граждан, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В рамках расследования уголовного производства по факту похищения человека, грабежей и вымогательства, совершенных организованной группой, сотрудники прокуратуры и полиции провели обыски по местам проживания подозреваемых и изъяли пулемет "Горюнова", пакеты с патронами различных калибров, автомат АКС 5,45 и магазины от автомата с почти 80 патронами, пистолеты, штык-ножи, три гранаты, тротиловую шашку.

По подозрению в указанных преступлениях сотрудники прокуратуры и полиции Одесской области задержали четырех иностранцев.

Задержанным сообщили о подозрении.

Фото: od.gp.gov.ua

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