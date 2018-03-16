В Одессе задержаны подозреваемые в похищении мужчины иностранцы
В Одессе сотрудники прокуратуры и уголовного розыска Нацполиции изъяли оружие и боеприпасы у четверых иностранных граждан, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
В рамках расследования уголовного производства по факту похищения человека, грабежей и вымогательства, совершенных организованной группой, сотрудники прокуратуры и полиции провели обыски по местам проживания подозреваемых и изъяли пулемет "Горюнова", пакеты с патронами различных калибров, автомат АКС 5,45 и магазины от автомата с почти 80 патронами, пистолеты, штык-ножи, три гранаты, тротиловую шашку.
По подозрению в указанных преступлениях сотрудники прокуратуры и полиции Одесской области задержали четырех иностранцев.
Задержанным сообщили о подозрении.
Фото: od.gp.gov.ua
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