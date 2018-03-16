ДТП в Харькове: пострадавшие не признают раскаяние Зайцевой

В прокуратуре отметили, что точная скорость автомобиля Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, не установлена

Большинство потерпевших в резонансном ДТП не признают раскаяние подозреваемой 20-летней Елены Зайцевой. Об этом Громадському радио сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.



Она уточнила, что потерпевшие, несмотря на травмы, активно участвуют в судебных заседаниях.

"Сами потерпевшие в большинстве не помнят самого момента столкновения, это понятно, потому что это - шок. Но, тем не менее, эти показания для суда важны в плане смягчающих и других моментов, то есть для суда важно - какого наказания хотят сами потерпевшие, простили ли они, приняли ли они, что одна из потерпевших признает свою вину. Это тоже влияет на составление мнения судьей. У нас большинство потерпевших не признают раскаяние обвиняемой Зайцевой, многие отказались от денежных компенсаций", - подчеркнула Дубовик.

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Она уточнила что некоторые потерпевшие воспользовались предложенной денежной компенсацией от семьи Зайцевой, и прокуратура этот факт учитывает, как смягчающий.

"Говорить о том, что не было попытки возмещений, мы не можем, говорить о том, что все потерпевшие не взяли деньги, мы тоже не можем. Насколько я помню, двое точно взяли деньги. Поэтому, какая-то частичная компенсация все равно есть, и мы обязаны это признать. Но любые обстоятельства смягчающие или отягощающие вину, принимаются судом, и только судья решает, повлияет это на количество лет или нет", - пояснила пресс-секретарь.



Адвокат одного из обвиняемых Геннадия Дронова Сергей Перепелица обращал внимание, что в обвинительном акте не установлена скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой.

Дубовик подтвердила, что точная скорость действительно не установлена, в обвинительном акте указано, что автомобиль Lexus двигался с превышенной скоростью, не меньше 80 километров в час.

Она считает, что это - уже правонарушение, и этого достаточно. "Действительно, эксперты не установили с точностью до одного километра скорость автомобиля Зайцевой. Но, тем не менее, у нас есть правила дорожного движения, на тот момент, когда было совершено ДТП, говорили нам, что автомобиль имел право двигаться со скоростью не более 60 км/ч. +20 км - это, все равно, значительное превышение скорости", - подчеркнула Дубовик.

По ее словам, прокуроры просили экспертов установить точную скорость автомобиля.

"Но даже, если у экспертов не получилось установить скорость с точностью до одного км, то это не означает, что кто-то не доработал и дело развалится. У нас есть экспертиза, и мы уверены в своей обвинительной позиции", - подчеркнула Дубовик.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога.

Зайцева заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее она отказалась от дачи показаний.

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