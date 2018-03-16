В Николаеве предотвращена угроза функционированию двух мостов
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите объектов критической инфраструктуры предотвратили в Николаеве угрозу функционированию Южнобугского и Ингульского мостов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оба моста являются составными автомагистралей государственного и регионального значения.
Установлено, что одно из структурных подразделений горсовета объявило торги почти на 7 млн грн по закупке услуг по содержанию, обслуживанию и охране Южнобугского и Ингульского мостов. Победителем аукциона стала местная фирма, предложившая самую выгодную цену.
Однако спецслужба установила, что коммерческая структура не имеет опыта и ресурсов для предоставления услуг.
Фото: ssu.gov.ua
Горсовет отменил результаты торгов. Планируется проведение нового аукциона.
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Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым заблокировали подрывную деятельность против Украины участников антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций по заказу страны-агрессора России.
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