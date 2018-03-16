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В Николаеве предотвращена угроза функционированию двух мостов

16.03.2018 15:08
Южнобугский и Ингульский мосты являются составными автомагистралей государственного и регионального значения
В Николаеве предотвращена угроза функционированию двух мостов
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите объектов критической инфраструктуры предотвратили в Николаеве угрозу функционированию Южнобугского и Ингульского мостов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оба моста являются составными автомагистралей государственного и регионального значения. 

Установлено, что одно из структурных подразделений горсовета объявило торги почти на 7 млн грн по закупке услуг по содержанию, обслуживанию и охране Южнобугского и Ингульского мостов. Победителем аукциона стала местная фирма, предложившая самую выгодную цену. 

Однако спецслужба установила, что коммерческая структура не имеет опыта и ресурсов для предоставления услуг.

Фото: ssu.gov.ua

Горсовет отменил результаты торгов. Планируется проведение нового аукциона.

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Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым заблокировали подрывную деятельность против Украины участников антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций по заказу страны-агрессора России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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