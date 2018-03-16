Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ: опубликовано фото

Вблизи оккупированного Тернового 10 марта вооруженные люди вели огонь по БПЛА мониторинговой миссии, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе в очередной раз обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом первый замглавы СММ Александр Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве, продемонстрировав соответствующую фотографию.

По его словам, 10 марта 2018 года вблизи временно оккупированного Тернового вооруженные люди вели огонь по БПЛА миссии, препятствуя мониторингу и подвергая опасности операторов дрона.

Как отметил Хуг, беспилотники ОБСЕ подвергаются обстрелам из стрелкового оружия шестую неделю подряд.

Фото: twitter.com/OSCE_SMM

Замглавы СММ также рассказал, что на прошлой неделе боевики 23 раза ограничивали передвижение членов миссии в ОРДЛО.

"Со многими такими ограничениями мы сталкивались в районах вдоль неконтролируемого участка государственной границы в Луганской области. Третью неделю подряд вооруженные мужчины приказывали нашим наблюдателям покинуть эти районы", - сообщил Хуг.

В то же время на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала на 82% меньше нарушений режима тишины, по сравнению с позапрошлой. Оружие, запрещенное минскими соглашениями, использовалось всего 13 раз, тогда как за неделю до этого было зафиксировано 300 случаев его применения.

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Несмотря на это, 10 марта недалеко от Мариуполя наблюдатели насчитали почти 200 нарушений режима прекращения огня, отметил Хуг.

"Такие обострения напоминают нам, что опасность вспышки насилия все еще существует", - резюмировал он.

14 марта 2018 года СММ ОБСЕ сообщила, что боевики оказывали давление на наблюдателей на ж/д станции Красная Могила в районе временно оккупированной Вознесеновки, требуя от них немедленно покинуть этот район.

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