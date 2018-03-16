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В СБУ говорят, что прекратили ретрансляцию запрещенных РосСМИ

16.03.2018 20:40
Житель пограничного района Сумской области, по данным ведомства, организовал ретрансляцию запрещенных в Украине российских телеканалов
В СБУ говорят, что прекратили ретрансляцию запрещенных РосСМИ
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что в пограничном районе Сумской области прекратили ретрансляцию в запрещенных в Украине российских телевизионных каналов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, местный житель оборудовал студию в специально арендованном офисе. Он получал сигнал российских телеканалов по спутниковой антенне, а потом "ретранслировал" его конечным потребителям.

Оборудование студии изъято во время обысков, сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Ранее подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today (RT) предупредили о том, что у него могут отозвать лицензию в Великобритании. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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