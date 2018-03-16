В СБУ говорят, что прекратили ретрансляцию запрещенных РосСМИ
В СБУ заявили, что в пограничном районе Сумской области прекратили ретрансляцию в запрещенных в Украине российских телевизионных каналов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, местный житель оборудовал студию в специально арендованном офисе. Он получал сигнал российских телеканалов по спутниковой антенне, а потом "ретранслировал" его конечным потребителям.
Оборудование студии изъято во время обысков, сообщили в СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.
Ранее подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today (RT) предупредили о том, что у него могут отозвать лицензию в Великобритании.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:02
-
18:23
-
18:01
-
17:45
-
17:16
Новости партнеров
- 87352
- 52243
- 44349
- 41790
- 36702