Из Украины выдворили криминального авторитета - СБУ
Сотрудники СБУ совместно с Государственной миграционной службой выдворили из Украины гражданина Молдовы, который "негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве отметили, что молдаванин пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине.
Поле освобождения из тюрьмы он якобы намеревался создать организованную преступную группировку.
В СБУ сообщили, что запретили "авторитету" въезд в Украину сроком на пять лет.
1 марта первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что при содействии правоохранителей Украину покинул "вор в законе" по прозвищу Полик.
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