ЧП на подъемнике в Грузии: один украинец в реанимации
Украинец, который пострадал в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации. Об этом сообщил врач Национального медицинского центра в Тбилиси, передает Радио Свобода.
Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.
В больнице остаются пятеро пострадавших. Четверых вероятно скоро выпишут, потому что их состояние стабильное.
Ранее МИД Украины сообщал, что в аварии на подъемнике пострадали двое украинцев.
16 марта на грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. На видео видно, что кресла подъемника движутся с большой скоростью в обратном направлении. Люди выпригивали на ходу, а оставшихся сидеть на развороте выбросило из кресла.
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