ЧП на подъемнике в Грузии: один украинец в реанимации

После аварии состояние украинца оценивают как стабильно тяжелое, о его выписке пока речь не идет

Украинец, который пострадал в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации. Об этом сообщил врач Национального медицинского центра в Тбилиси, передает Радио Свобода.



Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.



В больнице остаются пятеро пострадавших. Четверых вероятно скоро выпишут, потому что их состояние стабильное.

Ранее МИД Украины сообщал, что в аварии на подъемнике пострадали двое украинцев.



16 марта на грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. На видео видно, что кресла подъемника движутся с большой скоростью в обратном направлении. Люди выпригивали на ходу, а оставшихся сидеть на развороте выбросило из кресла.

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