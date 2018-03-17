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ЧП на подъемнике в Грузии: один украинец в реанимации

17.03.2018 13:15
После аварии состояние украинца оценивают как стабильно тяжелое, о его выписке пока речь не идет
ЧП на подъемнике в Грузии: один украинец в реанимации
Скриншот видео

Украинец, который пострадал в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации. Об этом сообщил врач Национального медицинского центра в Тбилиси, передает Радио Свобода.

Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. 

В больнице остаются пятеро пострадавших. Четверых вероятно скоро выпишут, потому что их состояние стабильное. 

Ранее МИД Украины сообщал, что в аварии на подъемнике пострадали двое украинцев. 

16 марта на грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. На видео видно, что кресла подъемника движутся с большой скоростью в обратном направлении. Люди выпригивали на ходу, а оставшихся сидеть на развороте выбросило из кресла.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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