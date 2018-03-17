ГУР: В Новочеркасске готовят цикл антиукраинских видео о Донбассе

По данным разведки, к съемкам привлекались представители российских СМИ и так называемые депутаты российских оккупационных администраций

Центр информационного противоборства Южного военного округа ВС РФ, расположенный в Новочеркасске, начал подготовку очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В частности, 15-16 марта в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалистами этого центра с привлечением боевиков и военной техники одной из т.н. частей 1 АК российско-оккупационных войск проводились съемки постановочных видео для фабрикации недостоверных сообщений о "нарушение украинской стороной режима прекращения огня", - сказано в сообщении разведки.

По данным ГУР, к съемкам привлекались представители российских СМИ и так называемые депутаты российских оккупационных администраций.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики гибридной армии РФ в Донбассе в очередной раз обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.