Минобороны обвинили в закупке дымовой смеси для кино на 72 млн

В военной прокуратуре говорят, что закупленное вещество не обеспечивает маскировочного эффекта, потому что рассеивается менее чем за 30 минут

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту закупки Министерством обороны смеси для окуривания деревьев вместо дымовой смеси для проведения антитеррористической операции. Сумма сделки составила 72 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного региона.

В прокуратуре сообщили, что департамент госзакупок Минобороны в 2015-2017 закупил у ООО Фирма Альфа ЛТД "дымовую смесь ДС-56".

Однако в ходе расследования выяснилось, что закупленная смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в ВСУ.

По информации прокуратуры, закупленное министерством вещество используют для окуривания деревьев, для игры в страйкбол и в съемках фильмов. Оно не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта, потому что рассеивается менее чем за 30 минут.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (Небрежное отношение к воинской службе) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

15 марта НАБУ и САП завершили расследование в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке Львовским бронетанковым заводом двигателей для потребностей украинской армии. Размер ущерба, нанесенного этим нарушением государству, превышает 14 млн грн,

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.