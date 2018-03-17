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Во Львовской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

17.03.2018 20:22
В результате аварии три человека травмированы
Во Львовской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие
Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львовской области в горном Сколевском районе перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии травмированы три человека. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

В микроавтобусе находились семь пассажиров, все - жители Буковины. Трое из них были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где автобус перевернулся. 

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

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16 марта на грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. На видео видно, что кресла подъемника движутся с большой скоростью в обратном направлении. Люди выпригивали на ходу, а оставшихся сидеть на развороте выбросило из кресла.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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