Во Львовской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие
Во Львовской области в горном Сколевском районе перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии травмированы три человека. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.
В микроавтобусе находились семь пассажиров, все - жители Буковины. Трое из них были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где автобус перевернулся.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
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16 марта на грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. На видео видно, что кресла подъемника движутся с большой скоростью в обратном направлении. Люди выпригивали на ходу, а оставшихся сидеть на развороте выбросило из кресла.
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