Во Львовской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

В результате аварии три человека травмированы

Во Львовской области в горном Сколевском районе перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии травмированы три человека. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

В микроавтобусе находились семь пассажиров, все - жители Буковины. Трое из них были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где автобус перевернулся.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Читайте также: ЧП на подъемнике в Грузии: один украинец в реанимации

16 марта на грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. На видео видно, что кресла подъемника движутся с большой скоростью в обратном направлении. Люди выпригивали на ходу, а оставшихся сидеть на развороте выбросило из кресла.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.