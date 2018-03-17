Новая почта заявила о Ddos-атаках

По данным пресс-службы НП, в большинстве случаев эти атаки не приводят к отсутствию сервиса, возможны краткосрочные перебои в работе

На мощности Новой почты периодически совершаются Ddos-атаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу вечером.

"Максимальная емкость атак достигала 40 гигабит. В большинстве случаев эти атаки не приводят к отсутствию сервиса, возможны краткосрочные перебои в работе", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Ddos-атаки никак не влияют на работу отделений и сети.

Компания работает в штатном режиме, ведется расследование ситуации и детальный анализ, подчеркнули в Новой почте.

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В пятницу соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк заявил о том, что Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове. "Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Изымают личный компьютер", - сообщил он.

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