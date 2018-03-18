Непогода в Украине: без электричества 134 населенных пункта
18.03.2018 08:59
Обесточены населенные пункты в восьми областях из-за осложнения погодных условий
В результате осложнения погодных условий (снега, налипания мокрого снега и порывов ветра) обесточены 134 населенных пункта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как уточняется, электричество отключено в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач.
Обесточены населенные пункты в восьми областях: в Закарпатской - 81, Львовской - 29, Винницкой - 7, Луганской - 6, донецкой - 5, Сумской - 4, Запорожской - 1 и Черкасской - 1.
Как сообщалось ранее, снегопады и меиели в Украине продолжатся 18 и 19 марта.
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