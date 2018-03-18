На КПВВ "Майорское" от разрыва гранаты погиб пограничник
В Донецкой области в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Об этом Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщает на официальном сайте.
В субботу вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната.
В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшим оказали первую помощь, а затем доставили в Бахмутскую центральную городскую больницу.
"К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - сообщает ГПСУ.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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