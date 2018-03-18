На КПВВ "Майорское" от разрыва гранаты погиб пограничник

В результате разрыва гранаты На КПВВ "Майорское" двое военнослужащих получили ранения, один впоследствии скончался

В Донецкой области в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Об этом Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщает на официальном сайте.



В субботу вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната.

В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшим оказали первую помощь, а затем доставили в Бахмутскую центральную городскую больницу.

"К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - сообщает ГПСУ.