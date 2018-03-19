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В "Борисполе" задержали двух таможенников - прокуратура

19.03.2018 05:45
Двое сотрудников ГФС якобы получили по $500 за беспрепятственное перемещение багажа гражданки Украины
В "Борисполе" задержали двух таможенников - прокуратура
Фото: военная прокуратура центрального региона

В воскресенье, 18 марта, в аэропорту "Борисполь" задержали главного госинспектора отдела таможенного оформления Киевской таможни ГФС и главного госинспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко. 

Их подозревают в получении взятки. 

По версии следствия, они требовали и получили от гражданки Украины по $500 взятки за перемещение ее багажа через "Борисполь". Также они якобы уже пролучали от этой же гражданки $600.

Задержанных подозревают по ч.3 чт.368 УКУ. Суд будет избирать им меру пресечения и рассматривать вопрос об отстранении от должности. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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