Дело Скрипаля: в Британию прибыли международные эксперты

Результаты тестов нервно-паралитического вещества "Новичок" ожидаются через две недели

Сегодня, 19 марта, в Великобританию прибыли международные эксперты по химическому оружию, чтобы получить образцы от нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает Би-би-си.

Специалисты посетят военную исследовательскую базу в Портон-Дауни в Уилтшире, а также встретятся со старшими британскими детективами.

Великобритания пригласила экспертов для проведения независимой оценки используемого вещества. Результаты анализа станут известны минимум за две недели.

Ранее разработчик "Новичка" отметил, что есть версия, будто бы вещество "Новичок" могло быть на руле авто экс-сотрудника ГРУ РФ или дверной ручке.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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