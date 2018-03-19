СБУ: Владелец оператора связи из РФ содействовал террористам

Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций

В Одессе арестовали гражданина России, владельца международного оператора телефонной связи, который, по данным СБУ, связывал боевиков на временно оккупированных территориях с их кураторами в РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, компания маршрутизировала трафик с неподконтрольной Киеву территории Луганской области в сети российских операторов мобильной связи.

"Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора", - сказано в сообщении.

Во время обысков в Одессе сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривень.

Фото: ssu.gov.ua

В ведомстве утверждают, что изъяли переписку и документы, подтверждающие сотрудничество с террористической организацией ЛНР, а также сотрудничество с ФСБ РФ.

Фото: ssu.gov.ua

Россиянину объявлено о подозрении содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Думской, речь идет о компании Супер телеко" - дочке российского Флагман телекома. Собственник обеих фирм - гражданин РФ Михаил Жарков.

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