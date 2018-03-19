В Днепре задержан на взятке чиновник таможенного поста - СБУ

По данным спецслужбы, чиновник требовал от бизнесмена $900 за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении импорта легковушек

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Северный" Днепропетровской таможни. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя $900 за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении импорта легковых автомобилей. К противоправной схеме инспектор привлек в качестве посредника таможенного брокера одной из частных логистических компаний. Оперативники спецслужбы задокументировали получение дельцами $600 - первой части взятки.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на рабочем месте таможенника при получении $300 - второй части взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) продолжаются следственные действия.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили на взятке исполняющую обязанности замначальника Государственной налоговой инспекции одного из районов Киева.

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