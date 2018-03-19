Глава Николаевской ОГА о смерти Волошина: Некоторые несут чушь

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подчеркнул, что ждет от правоохранительных органов объективного расследования трагедии

Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко призывает прекратить распространять в некоторых СМИ неправдивую информацию о самоубийстве 29-летнего летчика-штурмовика Владислава Волошина, которого он назначил и.о. директора КП Николаевский международный аэропорт 30 декабря 2017 года. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочее. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП Николаевский международный аэропорт, которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами", - отметил Савченко.

Он подчеркнул, что ждет от правоохранительных органов объективного расследования трагедии.

"Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и всех, кто причастен к тому, что произошло, они, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", - подчеркнул Савченко.

Глава Николаевской ОГА добавил, что новость о смерти Волошина застала его во время прохождения курса лечения.

18 марта 2018 года в Николаеве совершил самоубийство Волошин.

Летчик Волошин - бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации в звании капитан, совершил 33 боевых вылета до запрета использования авиации в Донбассе Минскими договоренностями.



29 августа 2014 года его самолет сбили террористы. Он катапультировался и приземлился на оккупированной территории. С переломом руки, благодаря координации куратора из штаба АТО, он прошел мимо блокпостов российских наемников и выбрался к позициям ВСУ.

В 2015 году российская пропаганда обвинила Волошина в катастрофе малайзийского боинга. Он якобы выпустил по пассажирскому самолету ракету "воздух-воздух". Эта версия была опровергнута международным следствием.



Из армии Волошин уволился в связи с болезнью младшего ребенка. Он награжден орденом За мужество ІІІ степени.

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