СБУ заблокировала попытку популяризации "Житомирской республики"

Сотрудники СБУ заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в Интернете так называемую Житомирскую народную республику

Сотрудники СБУ заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в Интернете так называемую Житомирскую народную республику. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой "картинки" злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирской области, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой Житомирской народной республики. Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций ДНР/ЛНР. Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.

Сотрудники СБУ также установили, что большинство учетных записей, из которых поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки интернет-ботов, только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования Интернет-сообщества фейковой "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения.

Ранее сообщалось, что в Одессе арестовали гражданина России, владельца международного оператора телефонной связи, который, по данным СБУ, связывал боевиков на временно оккупированных территориях с их кураторами в РФ.

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