Пожар в Одессе: в суд поступило обвинение против чиновников ГСЧС

Один из обвиняемых по делу о пожаре в лагере Виктория до сих пор отвечает за госнадзор за пожарной безопасностью в области

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух чиновников ГУ ГСЧС в области по делу о пожаре в детском лагере Виктория. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

"Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о бывшем руководителе Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и действующего инспектора. Их подозревают в служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу.

В свою очередь портал Судебная власть Украины пишет, что в суд уже поступил акт на действующего инспектора ГСЧС.

Там указано, что он работает ведущим инспектором районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и он отвечает за осуществление госнадзора за соблюдением и выполнением требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Обвинение настаивает, что инспектор знал о нарушении правил пожарной безопасности и возможных последствиях, но не предпринял никаких мер для изменения ситуации с безопасность, либо же полного или частичного приостановления работы детского лагеря Виктория.

Отмечается, что подготовительное заседание назначено на 28 марта 2018 года в 14.30.

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15 сентября 2017 года в одесском детском лагере Виктория сгорело двухэтажное деревянное здание, жертвами пожара стали трое детей. Следствие рассматривает четыре версии происшествия: поджог, разогретый предмет, возникновение пожара от открытого огня или короткое замыкание.

2 февраля 2018 года прокуратура сообщила, что по делу о пожаре в Виктории объявлено о подозрении одному из ведущих инспекторов райотдела ГСЧС в Одессе.

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