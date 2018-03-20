"Не снимать": ОБСЕ сообщила о запретах боевиков в Донецке

В ОБСЕ подчеркнули, что террористы удалили все снятое видео с планшета московских журналисток

Боевики террористической организации ДНР запретили снимать российским пропагандистам в микрорайоне Трудовские Петровского района временно оккупированного Донецка. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

По данным ОБСЕ, в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка, члены патруля миссии СММ видели трех женщин с планшетом, которые, по всей вероятности, снимали видео неподалеку от блокпоста террористов.

"Двое мужчин в камуфляжной одежде подошли к женщинам со стороны поста охраны, изъяли планшет и вернулись на свой пост вместе с двумя женщинами. Третья женщина сообщила наблюдателям, что две другие женщины являются журналистками из Москвы и что мужчины в камуфляжной одежде изъяли их планшет, поскольку они снимали на "режимном участке". Эти две женщины вернулись примерно через 20 минут и сообщили членам патруля миссии, что их планшет не был поврежден, но видеоматериалы, которые они отсняли, удалены", - отметили в пресс-службе.

Террористы запретили врачам и медсестрам предоставлять информацию о пострадавших в больницах Луганска.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: "Они издеваются": луганчане рассказали о новых запретах боевиков

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.