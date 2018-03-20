Военного подозревают в продаже деталей танка за 11 тысяч грн

Танкист продал гражданскому лицу 32 линейных кумулятивных заряда, используемых в модулях динамической защиты танков "Нож", утверждает следствие

Военнослужащий-контрактник 1-й отдельной танковой бригады задержан по подозрению в сбыте элементов динамической защиты танков гражданскому лицу. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

По версии следствия, задержанный - водитель танковой роты - снял и продал гражданскому лицу за 11 тысяч грн 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, таким образом "ослабив боеспособность танкового подразделения".

Как отметили в прокуратуре, вышеупомянутые заряды типа ХСЧКВ-34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства.

"Предварительно установлено, что указанные заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории военной части и вынесены с целью продажи", - говорится в сообщении.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения).

Также военному могут инкриминировать ч. 3 ст. 410 УК (похищение военнослужащим оружия, боеприпасов, взрывчатых или других боевых веществ, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Кроме того, решается вопрос избрания задержанному меры пресечения в виде ареста и наложения ареста на имущество.

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