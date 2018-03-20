В Каменском на взятке пойман чиновник военного комиссариата - СБУ

По данным СБУ, капитан требовал 10 тыс грн от бывшего участника АТО за исключение из списков резерва и непризыв в дальнейшем на военную службу

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке начальника одного из отделений Днепродзержинского объединенного городского военного комиссариата. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что капитан требовал 10 тыс грн от бывшего участника антитеррористической операции за исключение из списков резерва и непризыв в дальнейшем на военную службу.

Оперативники спецслужбы задержали военкома в его кабинете после получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием) продолжаются следственные действия.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее сегодня сообщалось, что военнослужащий-контрактник 1-й отдельной танковой бригады задержан по подозрению в сбыте элементов динамической защиты танков гражданскому лицу. По версии следствия, задержанный - водитель танковой роты - снял и продал гражданскому лицу за 11 тысяч грн 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, таким образом "ослабив боеспособность танкового подразделения".

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