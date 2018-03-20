НАБУ: В Николаевском аэропорту предотвращено хищение средств

Речь о заключени договора с компанией-победителем тендера на закупку работ и услуг по ремонту здания аэровокзала

В НАБУ заявили о предотвращении возможного хищения средств бюджета Николаева при заключении договора на ремонт здания местного аэропорта. Об этом говорится в ответе бюро на запрос Украинской правды.

Там говорят, что "приняли меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок" в "Николаевском аэропорту".

В частности, сообщается, что 15 января Одесское территориальное управление НАБУ направило "письма с требованием принять немедленные меры реагирования" в КП Николаевский международный аэропорт, Николаевский областной совет, Николаевскую областную госадминистрацию, а также в управление южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

В бюро отметили, что в результате совместных усилий "удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП Николаевский международный аэропорт 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины".

Также в НАБУ сообщили, что расследованием возможных злоупотреблений при заключении договора занимается николаевская полиция.

Напомним, должность и.о. директора Николаевского аэропорта занимал ветеран АТО Владислав Волошин, который 18 марта совершил самоубийство.

Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко назвал "чушью" информацию "о каких-то миллионных тендерах и прочее".

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