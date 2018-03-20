Экс-главе "избиркома" оккупированного Крыма сообщили о подозрении

По данным прокуратуры, подозреваемый обеспечил проведение нелегитимного референдума по присоединению Крыма к Российской Федерации

Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно со следственным отделом ГУ СБУ в АРК (с дислокацией в Херсоне) объявлено о подозрении гражданину Украины - так называемому главе незаконно созданной на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым "Избирательной комиссии Республики Крым". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Его подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в госизмене.

Установлено, что гражданин Украины, будучи с 2010 года председателем избирательной комиссии Автономной Республики Крым, согласился возглавить КомиссиюАРК по проведению так называемого общекрымского референдума, обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором отмечалось о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта. Таким образом, он обеспечил проведение нелегитимного референдума по отсоединению полуострова от Украины и, как следствие, присоединение его к Российской Федерации.

Кроме того, он обеспечил подготовку и проведение на территории Крыма и Севастополя незаконных выборов в органы местного самоуправления и законодательных органов в 2014 году, а также выборов в Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году.

Продолжая свою преступную деятельность, он, находясь на так называемой должности председателя незаконно созданной "Избирательной Комиссии Республики Крым" обеспечил подготовку и проведение на временно оккупированной территории полуострова Крым незаконных выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018.

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По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.

Следствием собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. За совершение этих преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Речь идет о Михаиле Малышеве, который стал председателем "избиркома" оккупированного Крыма 14 мая 2014 года.

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