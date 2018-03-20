В Великобритании разбился самолет команды высшего пилотажа

Инцидент произошел на острове Англси, где готовят пилотов для боевых операций над морем и горной местностью

В Великобритании разбился учебно-тренировочный самолет, инцидент произошел над базой Военно-воздушных сил на острове Англси. Об этом сообщает ВВС.

Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что это самолет Hawk , находящийся в ведомстве подразделения Red Arrows (Красные стрелы), и что на место происшествия отправлена неотложная помощь.

Red Arrows - это авиационная группа высшего пилотажа ВВС Великобритании.

На базе британских ВВС на острове Англси проводятся учения и подготовка пилотов и летных экипажей для проведения боевых операций над морем и горной местностью.

В общей сложности там работает около 1500 сотрудников, включая гражданских работников и военных, служащих по контракту.

Пресс-секретарь Королевских военно-воздушных сил сообщил, что ведомству известно об инциденте, произошедшем на базе, начато расследование. Комментировать произошедшее он отказался, назвав это неуместным на текущей стадии расследования.

По предварительным данным, самолет летел с острова Англси, где проводятся тренировочные полеты, на аэродром базирования в Скэмптоне, графство Линкольншир.

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Ранее сообщалось, что 15 марта у берегов штата Флорида, США потерпел крушение истребитель F/A-18 Военно-морских сил Соединенных Штатов.

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