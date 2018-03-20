НАБУ завершило расследование дела о декларациях судьи ВАСУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили одному из судей Высшего админсуда о завершении досудебного расследования против него по подозрению в декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 УК). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
14 марта 2018 года подозреваемому и его защитникам был предоставлен доступ к материалам дела, после ознакомления с которыми будет составлен и передан в суд обвинительный акт, отметили в Бюро.
По версии следствия, судья в нарушение закона не указал в э-декларациях за 2015 и 2016 годы две квартиры в центре Киева, которыми он постоянно пользовался, но которые принадлежат его близкому лицу.
Как считают в НАБУ, судья действовал умышленно, "вероятно, с целью сокрытия от соответствующих госорганов и общественности своего реального имущественного положения и всей имеющейся у него и членов его семьи недвижимости".
Также, по мнению детективов, подозреваемый мог так поступить "ради реализации возможности получить в судебном порядке служебное жилье в Киеве".
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О подозрении в недекларировании сведений судье ВАСУ было сообщено 13 декабря 2017 года.
1 марта 2018-го детективы НАБУ провели обыски по месту проживания и работы судьи Шевченковского райсуда Киева, которого подозревают в декларировании недостоверных данных.
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