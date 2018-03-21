В Запорожской области полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейского на время расследования отстранят от служебных обязанностей

Вечером во вторник, 20 марта, подполковник полиции, будучи за рулем, наехал на пешехода, который от полученных травм скончался. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции.



Решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей. Продолжается проверка.



Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожнего движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

15 марта в Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два автомобиля: на месте происшествия погиб капрал полиции, который находился за рулем Honda.

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