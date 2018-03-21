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В Запорожской области полицейский насмерть сбил пешехода

21.03.2018 04:54
Полицейского на время расследования отстранят от служебных обязанностей
В Запорожской области полицейский насмерть сбил пешехода
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вечером во вторник, 20 марта, подполковник полиции, будучи за рулем, наехал на пешехода, который от полученных травм скончался. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции. 

Решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей. Продолжается проверка. 

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожнего движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). 

15 марта в Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два автомобиля: на месте происшествия погиб капрал полиции, который находился за рулем Honda. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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