Под Николаевом задержана на взятке глава управления юстиции - СБУ

По данным СБУ, чиновница требовала от местной жительницы 8,6 тыс грн за содействие и беспрепятственное оформление права собственности на наследство

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника одного из районных управлений юстиции Николаевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала от местной жительницы 8,6 тыс грн за содействие и беспрепятственное оформление права собственности на наследство. Правоохранители задокументировали, что деньги за "услугу" перечислялись на банковские реквизиты родственников злоумышленницы.

Сотрудники СБУ задержали чиновницу в рабочем кабинете после поступления всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368 УК (вымогание взятки служебным лицом) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее вчера сообщалось, что СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке в $2 тыс врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы.

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