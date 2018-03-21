В Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний мальчик
В Донецкой области на уроке физкультуры внезапно умер 11-летний мальчик, ученик пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного производства по факту смерти школьника в школе №8 Мирнограда.
Инцидент произошел 20 марта примерно в 14:00. "На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику пятого класса внезапно стало плохо", - отметили в пресс-службе.
Медики бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы.
Установлено, что у мальчика было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома третьей категории.
Готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника.
Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - п.2 ч.2 ст.115 УК (с пометкой "естественная смерть").
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