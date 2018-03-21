В Донбассе чиновника ВГА задержали при получении взятки

Замглавы ВГА одного из городов требовал взятку в сумме 10 тыс грн за положительное решение в конкурсе по аренде коммунального имущества

Сотрудники военной прокуратуры сил антитеррористической операции сегодня, 21 марта 2018 года, в 09:00 в служебном кабинете военно-гражданской администрации одного из городов Донецкой области после получения взятки задержали заместителя главы ВГА. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, то есть непосредственно после совершения преступления.

Он требовал взятку в сумме 10 тыс грн за положительное решение в конкурсе по аренде коммунального имущества прифронтового города.

В пресс-службе уточнили, что чиновник "требовал указанную неправомерную выгоду с октября 2017 по сегодняшний день".

Деньги были изъяты. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по окончании которых будет сообщено ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки), а также избрана мера пресечения.

20 марта 2018 года сотрудники службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке начальника одного из отделений Днепродзержинского объединенного городского военного комиссариата.

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