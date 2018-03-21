Луценко заявил о задержании главного архитектора Василькова: фото

По словам генпрокурора, чиновника задержали при получении 10 тысяч долларов взятки

В Василькове Киевской области задержали главного архитектора города и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции по подозрению в получении взятки. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, прокуратура Крыма и СБУ задержали главного архитектора при получении 10 тысяч долларов, а начальника отдела архитектурно-строительной инспекции - при получении 300 тысяч гривень.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Тем временем, в СБУ сообщили, что разоблачили на взятке двух руководителей отдела архитектуры и градостроительства и отдела Государственной архитектурно-строительной инспекции исполнительного комитета одного из городских советов Киевской области.

Должностные лица, убеждены в СБУ, "требовали 560 тысяч у местного жителя за выдачу документов на принятие в эксплуатацию частного жилого дома и неналожение штрафа за отсутствие проектной документации".

Там подтвердили, что главный архитектор города и начальника отдела Госархстройинспекции задержаны.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК продолжаются неотложные следственные действия.

Также сегодня в Службе безопасности Украины сообщили, что разоблачили на взятке начальника одного из районных управлений юстиции Николаевской области.

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