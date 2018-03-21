Луценко заявил о задержании главного архитектора Василькова: фото
В Василькове Киевской области задержали главного архитектора города и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции по подозрению в получении взятки. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, прокуратура Крыма и СБУ задержали главного архитектора при получении 10 тысяч долларов, а начальника отдела архитектурно-строительной инспекции - при получении 300 тысяч гривень.
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Тем временем, в СБУ сообщили, что разоблачили на взятке двух руководителей отдела архитектуры и градостроительства и отдела Государственной архитектурно-строительной инспекции исполнительного комитета одного из городских советов Киевской области.
Должностные лица, убеждены в СБУ, "требовали 560 тысяч у местного жителя за выдачу документов на принятие в эксплуатацию частного жилого дома и неналожение штрафа за отсутствие проектной документации".
Там подтвердили, что главный архитектор города и начальника отдела Госархстройинспекции задержаны.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК продолжаются неотложные следственные действия.
Также сегодня в Службе безопасности Украины сообщили, что разоблачили на взятке начальника одного из районных управлений юстиции Николаевской области.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:35
-
09:00
-
18:35
-
17:33
-
17:35