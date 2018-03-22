НАБУ сообщило о подозрении главе Деснянской РГА в Киеве

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год

НАБУ 20 марта сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации главе Деснянской районной государственной администрации в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Там уточнили, что на момент совершения преступления подозреваемый занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области.

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год. В НАБУ говорят, что речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также о данных о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.

В НАБУ отметили, что факт нарушения главой РГА закона Украины о предотвращении коррупции подтвердило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Детективы НАБУ считают, что чиновник прибег к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своих и семейных доходов.

Расследование в этом деле детективы НАБУ осуществляют с декабря 2016 года.

Согласно информации на официальном сайте Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации, ее главой является Геннадий Заболотный.

Ранее НАПК направило в суд протокол об админнарушении, в котором утверждает, что народный депутат, член группы Воля народа Максим Микитась не уведомил в установленном порядке о получении им наследства на почти 36 млн грн.

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