Режим боевой готовности украинских ПВО снят
22.03.2018 22:37
Воздушные силы остаются на постоянном дежурстве
фото: facebook.com/kpszsu
Боевая готовность, в которую сегодня привели Воздушные силы ВСУ, снята. Об этом сообщает Громадское радио со ссылкой на спикера командования воздушных сил ВСУ Дмитрия Струтинского.
Струтинский добавил, что Воздушные силы остаются на постоянном дежурстве.
Сегодня Украина привела в боевую готовность свою противовоздушную оборону из-за провокационных полетов российской военной авиации вблизи ее границ.
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