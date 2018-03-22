Режим боевой готовности украинских ПВО снят

Воздушные силы остаются на постоянном дежурстве

Боевая готовность, в которую сегодня привели Воздушные силы ВСУ, снята. Об этом сообщает Громадское радио со ссылкой на спикера командования воздушных сил ВСУ Дмитрия Струтинского.

Струтинский добавил, что Воздушные силы остаются на постоянном дежурстве.

Сегодня Украина привела в боевую готовность свою противовоздушную оборону из-за провокационных полетов российской военной авиации вблизи ее границ.

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