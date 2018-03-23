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В Кривом Роге на взятке задержана чиновница Исполнительной службы

23.03.2018 10:41
По данным СБУ, старший госисполнитель требовала у местного жителя 35 тыс грн за удаление из Единого реестра должников сведений о взыскания 73 тыс грн
В Кривом Роге на взятке задержана чиновница Исполнительной службы
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке чиновника одного из райотделов государственной исполнительной службы в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что старший государственный исполнитель требовала у местного жителя 35 тыс грн за удаление из Единого реестра должников сведений о наложенном решением суда денежном взыскания в сумме 73 тыс грн.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемую в служебном кабинете после получения первой части взятки в размере более 5 тыс грн.

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжается досудебное следствие.

Задержанной грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в служебном кабинете военно-гражданской администрации одного из городов Донецкой области после получения взятки задержали заместителя главы ВГА.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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