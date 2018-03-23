Убийство двух людей в Донецкой области: задержан подозреваемый

Полиция подозревает жителя Константиновки Донецкой области в убийстве двух человек

В Донецкой области жителя Константиновки арестовали по подозрению в умышленном убийстве жены и ее сожителя. Об этом сообщил в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"21 марта 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой, которая две недели назад ушла от него, а в этот день пришла забрать свои вещи. Увидев на пороге женщину с ее новым сожителем, человек на почве ревности начал ссориться с ними. Затем взял зарегистрированное на него гладкоствольное ружье, снаряженную двумя патронами, произвел два выстрела: первый - в область грудной клетки человека, второй - в правое плечо жены, после чего позвонил в полицию", - говорится в сообщении.

От полученных ранений 56-летний мужчина скончался на месте, а 48-летняя женщина - в карете скорой помощи.

По факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении двойного убийства, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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