В Николаевском СИЗО найден мертвым фигурант дела Мультика

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство)

В следственном изоляторе Николаева найден мертвым Дмитрий Леонов - фигурант дела николаевского криминального авторитета Михаила Титова по кличке Мультик. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь Николаевской прокуратуры Валерия Власова.

Причина смерти пока не установлена, однако на теле Леонова, по информации прокуратуры, признаки насильственной смерти не обнаружены.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство). Как пояснила пресс-секретарь, регистрация сведений по этой статье - обычная практика в случаях, когда причину смерти не удается установить сразу.

Также с целью проверки законности исполнения обязанностей служебными лицами Николаевского СИЗО прокуратура открыла уголовное производство по ст. 367 (Служебная халатность, которая привела к тяжким последствиям) УК.

Как известно, Леонов содержался в СИЗО Мариуполя. Что он делал в Николаеве, Воасова с уверенностью сказать не смогла, но предположила, что он был доставлен для проведения следственных действий.

Для выяснения причин смерти Леонова назначена судебно-медицинская экспертиза.

Михаил Титов (Мультик), по информации прокуратуры, в данный момент также находится в СИЗО Николаева.

В августе 2017 года в Николаеве в ходе спецоперации были задержаны пять предполагаемых членов преступной группировки, в том числе ее лидер, местный бизнесмен Михаил Титов, известный в криминальных кругах под прозвищем "Мультик".

Задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества и государственных средств.

При этом, по словам генпрокурора Юрия Луценко, члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.

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