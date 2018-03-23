В ГПУ говорят, что задержали на взятке чиновника Минобороны

Госслужащий якобы получил взятку от председателя комиссии, которая занимается ликвидацией и реорганизацией государственных предприятий Минобороны

В Генпрокуратуре утверждают, что задержали на взятке в размере $1000 госслужащего - одного из бывших руководителей Главного управления имущества и ресурсов Минобороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, задержание произошло сегодня, 23 марта, в рамках досудебного расследования.

Прокуратура якобы установила, что чиновник получил взятку от председателя комиссии, которая занимается ликвидацией и реорганизацией государственных предприятий Минобороны за то, чтобы руководство Главного управления имущества и ресурсов министерства не создавало препятствий в деятельности комиссии.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды…) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранении от должности и наложении ареста на имущество.

22 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки оперуполномоченного криминальной полиции во Львовской области.

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