В Харьковской области полиция разоблачили преступную группировку

В полиции утверждают, что злоумышленники терроризировали харьковчан под видом сотрудников силовых структур

В Харьковской области правоохранители заявили о том, что прекратили деятельность преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Злоумышленники совершали разбойные нападения на граждан. Они использовали документы, внешне похожие на удостоверения сотрудников правоохранительных структур", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что преступная группировка состояла из пяти человек. Задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за насильственные преступления и преступления, связанные с незаконной торговлей наркотиков.

"Организатор группы, 45-летний мужчина, имеющий за плечами семь судимостей. Нападавшие врывались в дома граждан, от имени правоохранителей угрожали привлечением к уголовной ответственности и предлагали решить вопрос за денежное вознаграждение - несколько тысяч долларов США", - рассказывают в полиции.

Во время обысков жилья подозреваемых изъяли оружие, наркотики, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и другие вещественные доказательства.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК. Задержанным сообщили о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Трое из задержанных арестованы, еще одному подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронных средств контроля.

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