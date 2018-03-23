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Задержали 17-летнего подозреваемого в нападении на экс-депутата

23.03.2018 18:16
По информации прокуратуры, юноша напал на бывшего депутата Генического райсовета с целью ограбления. Через несколько дней пострадавший скончался
Задержали 17-летнего подозреваемого в нападении на экс-депутата
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Запорожье задержан подозреваемый в нападении на экс-депутата Генического райсовета Константина Гурулева, вследствие которого мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В прокуратуре утверждают, что 10 марта 17-летний житель Запорожья с целью ограбления экс-депутата нанес ему не менее 2 ударов в лицо. Когда пострадавший упал, юноша отобрал у него мобильный телефон и скрылся.

13 марта экс-депутат в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где на следующий день умер.

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК.

Санкция статьи за указанные преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Сегодня в Харьковской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, которая совершала разбойные нападения на граждан. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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