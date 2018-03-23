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СБУ заявила о разоблачении группы пророссийских хакеров

23.03.2018 18:31
В СБУ заявили, что хакеры по указанию российских спецслужб задействовали "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины
СБУ заявила о разоблачении группы пророссийских хакеров
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что хакеры по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины.

Во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках. 

По факту открыто уголовное производство по ст. 361 УК (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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