С Петровской насосной станции приостановили подачу воды в ОРЛО

Причина - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории

Подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую правительством часть Луганской области временно приостановлена. Об этом сообщило в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории.

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