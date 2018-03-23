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С Петровской насосной станции приостановили подачу воды в ОРЛО

23.03.2018 20:36
Причина - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории
С Петровской насосной станции приостановили подачу воды в ОРЛО
фото: iStock/Global Images Ukraine

Подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую правительством часть Луганской области временно приостановлена. Об этом сообщило в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории.

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