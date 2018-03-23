В штабе АТО назначена служебная проверка: ошиблись с обстрелами

После уточнения оперативной информации стало известно, что 22 марта боевики из стрелкового оружия обстреляли украинские позиций в Донецкой области

Пресс-служба штаба АТО опровергла свою информацию о соблюдении режима тишины со стороны боевиков в Донбассе 22 марта.

Там отметили, что после уточнения оперативной информации стало известно, что 22 марта боевики из стрелкового оружия обстреляли украинские позиций в Донецкой области.

"По факту несвоевременного прохождения информации и нарушения порядка предоставления докладов в штабе АТО назначена служебная проверка", - сказано в сообщении.

В своем посте 23 марта пресс-служба штаба писала: "На протяжении прошедших суток режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере. Обстрелов наших укреплений не зафиксировано".

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