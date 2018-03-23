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Мариупольские памятники Ленину по ошибке выставили на аукцион

23.03.2018 23:09
Два памятника можно было купить чуть меньше чем за полмиллиона гривень
Мариупольские памятники Ленину по ошибке выставили на аукцион
фото: prozorro.sale

Мариупольское коммунальное предприятие выставило на продажу в системе Prozorro два памятника Ленину, начальная цена лота составляла 498 490 гривен. Об этом сообщили на официальной странице ProZorro.Продажи в Facebook.

Большой памятник Ленину из бронзы весит 5500 кг. Вместе с ним предлагалась 100-килограммовая скульптура из черного металла. Продавались они как один лот. Аукцион планировалось провести 2 апреля.

Позже лот с памятниками сняли с аукциона, поскольку решение о продаже не было согласовано с городскими властями. Об этом сообщило Громадское радио со ссылкой на пресс-секретаря Мариупольского городского совета Елену Махолу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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