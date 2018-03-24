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Боевики обстреляли дачные участки в Авдеевке - СЦКК

24.03.2018 09:59
Повреждены дачные дома, заборы и хозздания; никто из жителей не пострадал
Боевики обстреляли дачные участки в Авдеевке - СЦКК
Фото: пресс-центр штаба АТО/ Facebook

23 марта боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по информации украинской стороны СЦКК. 

Стрельба велась в период с 13:20 до 14:20 из минометов калибром 120 мм. 

Снаряды попали в хозздания и на участки мирных жителей дачного поселка в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. Частично разрушены дачные дома и ограды. 

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Никто из местных жителей не постралал. Об обстреле сообщили СММ ОБСЕ.

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