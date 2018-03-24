Боевики обстреляли дачные участки в Авдеевке - СЦКК
24.03.2018 09:59
Повреждены дачные дома, заборы и хозздания; никто из жителей не пострадал
Фото: пресс-центр штаба АТО/ Facebook
23 марта боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по информации украинской стороны СЦКК.
Стрельба велась в период с 13:20 до 14:20 из минометов калибром 120 мм.
Снаряды попали в хозздания и на участки мирных жителей дачного поселка в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. Частично разрушены дачные дома и ограды.
Никто из местных жителей не постралал. Об обстреле сообщили СММ ОБСЕ.
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